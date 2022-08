Jaki smartfon za dodatek węglowy? Wybieramy telefon do 3000 zł

Ubiegłoroczny składany Samsung to bodajże najciekawsze urządzenie, jakie można kupić do 3000 zł. Co prawda na rynku jest już jego następca, pod wieloma względami udoskonalony, co nie zmienia faktu, że Z Flip 3 nadal wart jest zakupu, a choć jego regularna cena wynosi nieco ponad 3000 zł, to bardzo łatwo trafić na niego w promocji i kupić go za równowartość dodatku węglowego.