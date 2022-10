Focal Bathys - słuchawki z ANC, która nie tylko świetnie grają, ale też pięknie wyglądają

Bathys to pierwszy model bezprzewodowych słuchawek redukujących szumy od tego producenta. Zestaw z wykonanymi we francuskim Saint-Etienne przetwornikami Focal miał premierę na początku października 2022 r. i służy do słuchania muzyki w jakości Hi-Fi przy ponadprzeciętnym czasie pracy na jednym ładowaniu. Audio Video Show 2022 to świetna okazja, by się z nimi zapoznać.