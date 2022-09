Są badania, które pokazują, że w grupie wiekowej 18 – 24 lata palaczem jest dziś blisko co trzecia osoba. A przecież nie tak łatwo reklamuje się obecnie wyroby tytoniowe. I choć zgadzam się, że przedstawianie pewnych szkodliwych bądź zagrażających zdrowiu czynności w pozytywnym świetlne – jak ma to miejsce np. w przypadku bukmacherki – jest etycznie wątpliwe, to w przypadku mięsa problem jest raczej inny.