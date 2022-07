Ach, ci przebrzydli Holendrzy. Nie dość, że mają więcej rowerów per capita niż powinno być to legalne, a ścieżki rowerowe są tam lepiej utrzymane niż w autostrady nad Wisłą, to jeszcze roślinne zamienniki mięsa są tam tańsze niż prawdziwe mięso. A jak to wygląda w Polsce?