Temperatura na zewnątrz wpływa na nasze zachowanie w internecie. Upały skłaniają do mowy nienawiści

Zespół uczonych z Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu w Niemczech za pomocą sztucznej inteligencji przeanalizował 4 miliardy tweetów zamieszczonych przez amerykańskich użytkowników serwisu Twitter. W wyniku analizy stwierdzili oni, że ilość mowy nienawiści wzrasta we wszystkich strefach klimatycznych, grupach dochodowych i systemach wierzeń - zarówno kiedy temperatura jest zbyt wysoka, ale i zbyt niska. Wyniki swojej pracy uczeni opublikowali we wrześniowym wydaniu The Lancet Planetary Health.