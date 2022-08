Naukowcy sprawdzili 157 gatunków ssaków i wiedzą, które mają szansę przetrwać katastrofę klimatyczną

Z badań jasno wynika, że zwierzęta, które żyją dłużej i w toku swojego życia mają mniej młodych, są znacznie bardziej odporne na zmiany klimatu or zwierząt żyjących krótko i posiadających więcej młodych. Do mniej wrażliwych na zmiany klimatu gatunków naukowcy przypisali m.in. słonie afrykańskie, tygrysy syberyjskie, szympansy, lamy, nosorożce, niedźwiedzie, czy bizony. Do bardziej wrażliwych natomiast liczne gatunki myszy, oposy, lemingi, listy arktyczne, ryjówki czy wiewiórki.