W przeciwieństwie do niego, nie do końca wiadomo co tak naprawdę doprowadziło do wymierania permskiego. Naukowcy podejrzewają, że to procesy wulkaniczne doprowadziły do wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze i oceanie. Zmiany były na tyle gwałtowne, że większość gatunków nie była w stanie się do nich zaadaptować.