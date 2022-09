W Polsce powstanie gigantyczne jezioro. Tak powstają cuda ekologii

Jak czytamy na stronie obiektu, 90 procent wody, którą wpuszczono do zbiornika, miało pierwszą klasę czystości. Była więc "krystalicznie czysta". By nie zepsuć tego osiągnięcia, co roku jesienią spuszcza się ją do Wisły, a wiosną na miejsce wpompowana jest nowa, czysta. Wymianie podlega około 5 milionów m3 wody.