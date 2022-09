"Tak, @zara na pewno zamawia wzory i projekty w tej samej firmie, z której korzysta również jakaś wątpliwej sławy polska marka odzieżowa i do tego pozwala ów firmie projektowej na odtajnianie tego typu informacji i na przedostawanie się ich do opinii publicznej. Kisne. Poprosimy o jakieś dowody zamiast męczenia dupy farmazonami.." - odpowiedziała na relację szefowej Laurelli Karolina Domaradzka. Ten komentarz przelał czarę goryczy i Laura Reiss-Vogel zgłosiła sprawę do sądu.