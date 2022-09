Tak jak można sobie wyobrazić, że w wyniku działań wojskowych Zaporoska Elektrownia Atomowa ulegnie uszkodzeniu, co mogłoby doprowadzić do skażenia radioaktywnego w Europie, nic na to nie wskazuje. Państwowa Agencja Atomistyki cały czas monitoruje sytuację, a my mamy już dostęp do radiacyjnej mapy Polski.