Zespół pod przewodnictwem Patricka Schultheissa z Uniwersytetu w Würzburgu oszacował liczbę mrówek na Ziemi na podstawie własnych obserwacji i próbek oraz analiz 489 różnych badań dokonanych na wszystkich kontynentach, biomach i siedliskach. Wyniki opublikowali na łamach czasopisma Proceedings of the National Academy of Sciences.