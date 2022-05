Jak pozbyć się mrówek? Polacy pytają, a ekspertka mówi: zostawcie je w spokoju

Istnieje wiele gatunków mrówek i różne mają one zwyczaje, ale najogólniej można powiedzieć, że mrówki szukają na roślinach dwóch najważniejszych rzeczy: mięsa i cukru. Mrówki karmią swoje larwy mięsem - głównie gąsienicami, ale też innymi drobnymi bezkręgowcami (tak, ślimakami i kleszczami też). Chodzą po roślinach, żeby polować. To są setki, tysiące gąsienic upolowanych na roślinach i przyniesionych do mrowiska dla mrówczych dzieci. Widziałam, jak mrówki zrzucają gąsienice z roślin (np. z drzew) i potem atakują je grupowo na ziemi. To jest główne zajęcie mrówek. Po to łażą - pisze Marta Jermaczek-Sitak.