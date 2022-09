Chcesz się usunąć z Google'a? Jest na to aplikacja

Nowa funkcja trafiła już do pierwszych użytkowników aplikacji Google na urządzenia z systemem Android. Aby ją znaleźć, należy otworzyć ją i tąpnąć palcem w swój awatar w prawym górnym rogu i odszukać sekcję o nazwie Results about you. Przenosi ona do sekcji, która wyjaśnia, jaka jest procedura zgłaszania prośby o usunięcie konkretnych danych z wyników wyszukiwania.