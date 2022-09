FIFA 23 wprowadza nowe zabezpieczenia przeciwko oszustom, ale to zwykli gracze będą wściekli

Tak zwani cheaterzy to plaga sieciowych gier na komputery osobiste. Zdolni hakerzy korzystają z faktu, że pliki z grą i systemu operacyjnego na którym działa są dostępne do edycji dla użytkownika, w przeciwieństwie do konsol do gier. Wykorzystują ten fakt, by modyfikować gry w ten sposób, by zapewniać sobie nieuczciwą przewagę nad innymi graczami. Na przykład dopisując do kodu gry algorytm, za sprawą którego gra sama celuje bronią tak, by zawsze trafić oponenta.