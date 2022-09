Brak silnych powiązań z grą Cyberpunk 2077 (w której po aktualizacji możemy znaleźć z kolei easter-eggi inspirowane serialem) to jednak świetna decyzja. Anime zachwyca barwnymi postaciami, które nie są tak jednowymiarowe, jak mogłoby się wydawać. Czy to marząca o wyprawie na księżyc Lucy, czy to niefrasobliwa Kiwi lub pełen wigoru Pilar, czy to twardziel Maine, trzymający wszystkich w szyku - wszyscy są wyraziści. No i hołdują zasadzie form over function.