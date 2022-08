Co więcej, nie wiemy jak bezpiecznie wylądować taką rakietą na powierzchni Marsa. Atmosfera Czerwonej Planety jest niezwykle rzadka, przez co nie pomaga wyhamować jakiegokolwiek statku przylatującego do niej z prędkością międzyplanetarną. Największy statek, jaki dotychczas wylądował bezpiecznie na Marsie miał masę zaledwie niecałej tony. Każda dodatkowa tona to dodatkowy problem. Statek z załogą z pewnością ważyłby znacznie więcej niż 1 czy nawet 10 ton.