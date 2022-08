Wtyk amerykański w polskich domach. Tych szkodników trudno się pozbyć i są bardzo uciążliwe

Nazwa nie jest przypadkowa. Wtyk amerykański przybył do nas właśnie z Ameryki Północnej. W 1999 roku odkryto go po raz pierwszy w Europie wśród sadzonek drzew iglastych. To właśnie wtedy owad rozpoczął proces opanowywania kontynentu, by w 2007 odkryć dla siebie Kraków i Wrocław. A potem poszło już z górki.