Ową hipotezę potwierdziły badania amerykańskich naukowców opublikowane we wczesnych latach dwutysięcznych. Dowiodły one, że ludzie doświadczali spadku poziomu glukozy we krwi po wykonaniu wymagającego poznawczo zadania, a spożycie napoju z tym cukrem pozwalało im zwiększyć wydajność. Jednak późniejsze badania i eksperymenty nie potwierdziły tej hipotezy.