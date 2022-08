Budowa bez kabli i zagubionych narzędzi jest możliwa. Hilti prezentuje przełomową platformę NURON

Narzędzia Nuron cechują się rozwiązaniami, które zwiększają jego poziom. Pierwszym, o którym trzeba wspomnieć jest system DRS służący do redukcji ilości pyłu. Odbywa się to poprzez moduły nasadzane na narzędzie i tworzące z nim układ zamknięty, co znacząco obniża zapylenie podczas pracy.



Inny system kryje się za skrótem AVR i dostępny jest np. w młotach dłutujących czy młotowiertarkach, piłach szablastych i wyrzynarkach. To aktywna redukcja wibracji o 2/3 w stosunku do pozbawionych jej urządzeń. Zapobiega ona uszkodzeniom ciała – zwłaszcza naczyń krwionośnych i nerwów i przez to zwiększa dopuszczalny czas pracy z narzędziem.



Kolejne rozwiązanie to aktywne sterowanie momentem obrotowym (ATC), które do tej pory znajdowało się w młotach i wiertarkach, a od września pojawi się również w szlifierce kątowej. Powoduje ono szybkie wyłączenie silnika i przekładni, a przez to zapobiega urazom, zwłaszcza na rusztowaniach i podczas prac prowadzonych nad głową.