Amazon Gaming Week - co można kupić taniej w promocji?

Ruszyła właśnie kolejna edycja Amazon Gaming Week, czyli Tygodnia Gier. Wbrew nazwie akcja promocyjna skierowana do graczy potrwa znacznie dłużej niż siedem dni. Przez niemal dwa tygodnie, bo od 29 sierpnia 2022 r. aż do 10 września 2022 r. o godz. 6:59, będzie można kupić taniej niż zwykle gry wraz z dodatkami, sprzęt do grania i akcesoria do gier. Postanowiliśmy przyjrzeć się najciekawszym promocjom.