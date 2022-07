Jacht Bezosa miał zdemolować zabytek. Holendrzy pokazali miliarderowi środkowy palec

To, co zostało już przez holenderskich stoczniowców przygotowane, ma być przetransportowane do innej stoczni. Megajacht – mający mieć 127-metrów długości – zapewne powstanie. I będzie też, jak zakładano, ociekający blichtrem. Ale przynajmniej my, szaraczki, będziemy mieć świadomość, że miliarderom jednak nie wszystko wolno. Pieniądz nie jest kluczem do każdej bramy – szczególnie tej portowej. Zawsze to jakieś pocieszenie, prawda?