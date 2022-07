Jeżeli lubicie hiszpańskie wino, to róbcie zapasy. Po winoroślach wkrótce nie będzie śladu

Doskonale wiemy, że pomimo kolejnych politycznych deklaracji, szczytów klimatycznych i przepalanych pieniędzy, ludzkość bardzo delikatnie zabiera się do zmiany swoich nawyków i naprawiania tego co zniszczyła. Można zatem założyć, że do końca XXI wieku ilość opadów w tym regionie spadnie o kolejne 10-20 procent.