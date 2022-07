Sama nazwa „zagrożenie zdrowia publicznego” brzmi niepokojąco dla osób, które nie obracają się na co dzień w żargonie używanym przez Światową Organizację Zdrowia. W ogłoszeniu takiego stanu nie chodzi bowiem o to, aby przygotowywać ludzi na kolejne lockdowny, ograniczenia czy zakłócenia normalnego życia (na co swoją drogą w obecnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej nikt by już sobie nie pozwolił). Chodzi natomiast o to, aby instytucje zajmujące się zdrowiem publicznym w poszczególnych krajach zwróciły uwagę na liczbę pojawiających się przypadków, przeznaczyły dodatkowe środki na kontrolowanie ewentualnej epidemii i zintensyfikowały współpracę międzynarodową w zakresie wymiany informacji o najlepszych metodach radzenia sobie z zagrożeniem.