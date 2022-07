Zgodnie z komunikatem Rady Języka Polskiego odmiana języka, jaką posługujemy się w życiu codziennym, wynosi od 6 tysięcy do nawet 10 tysięcy słów i są to liczby zmienne, zależne m.in. od zawodu danej osoby (słownictwo specjalistyczne) czy jej regionu zamieszkania. Jednak ile słów jest w języku polskim? Zdaniem RJP jest to niemożliwe do oszacowania ze względu na udział zapożyczeń, istnienie gwar, odmian zawodowych, środowiskowych oraz języków tajnych. Nie do pominięcia są też wyrazy z języka potocznego czy archaizmy.