Podobne oburzenie pojawiło się w 2019 roku we Francji. Tam kopczyki powstawały w zawrotnym tempie - po kilkaset dziennie. Jeszcze kilka lat temu nie było to aż tak masowe przedsięwzięcie. Co się zmieniło? Możemy się domyślać, że to kolejny wpływ mediów społecznościowych - rzeźba pozostawiona na szlaku prezentuje się atrakcyjnie na zdjęciu. Niezbyt oryginalnie, skoro jest ich mnóstwo, ale zawsze to jakiś ślad, że dołączyło się do trendu.