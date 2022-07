Ziemia po wojnie nuklearnej. Polityczne groźby w zderzeniu z modelem matematycznym

Inwazja zbrojna na Ukrainę - biorąc pod uwagę wszystkie straty w skali globalnej - jest nazywana najdroższą wojną we współczesnej historii. Lecz nawet bez zrzucenia bomby atomowej, pełnowymiarowej wymiany głowic nuklearnych czy raportów finansowych wiemy, że inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę to również katastrofa naturalna i ogromne straty dla środowiska. Wiele fabryk i zakładów przemysłowych - w tym m.in. Azowstal, Awdijiwka, Rafineria Łysyczańska, Sumykhimprom - zostało zniszczonych lub częściowo uszkodzonych, co spowodowało różnego rodzaju wycieki i pożary toksycznych substancji. Pozostawienie niezabezpieczonych kopalni węgla w rejonie Donbasu doprowadziło do zanieczyszczenia gruntu i wód, a ostrzał Kijowa doprowadził do pożaru w składowisku odpadów radioaktywnych nieopodal miasta. Koszty ponosi też Morze Czarne, które w wyniku działań zbrojnych przyjęło hektolitry toksycznych substancji, takich jak choćby paliwa z zatopionych maszyn czy kwas azotowy z zatopionego tankowca. Oczywiście, nie zapominajmy o Czarnobylu, w którym to sytuacja wywołała niepokoje wśród ekspertów z całego świata, a pobliskie laboratoria zostały rozkradzione z dorobku naukowego, który mógł potencjalnie doprowadzić do całkowitego oczyszczenia zony.