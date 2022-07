Filmy, seriale i książki to jedno, ale na urlopie może przydać się też muzyka - czy to jako ukojenie przed snem po pełnym emocji dniu, czy to na wieczornej imprezie przy ognisku. W sieci Plus można wykupić pakiet o nazwie All In, który zapewnia dostęp do serwisu muzycznego Tidal i to w wersji HiFi oraz... kilka innych profitów. Wśród nich jest gwarancja naprawy sprzętu oraz dodatkową ochronę przed cyberatakami, a to wszystko razem kosztuje jedynie 20 zł/mies.