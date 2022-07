Ukraińcom brakuje na odbudowę samolotu An-225 Mrija. Znany miliarder dołoży kasę

To była duma Ukrainy, samolot, który bił wiele rekordów ze względu na swoje rozmiary i to, co mógł zabrać na pokład. Nowa wersja nie będzie tym samym. Eksperci zauważają, że oryginalny i zniszczony An-225 Mrija to przecież leciwa konstrukcja. Owszem, 34 lata od budowy to może nie aż tak dużo, ale jednak technologia poszła do przodu. Ewentualna odbudowa weźmie to pewnie od uwagę i powstanie inny, nowocześniejszy samolot.