Znaleziono go na trawniku. Nie żyje mors arktyczny, który wygrzewał się na polskiej plaży

Długa podróż sprawiła, że w chwili śmierci mors ważył 600 kg. Jak pisze Maślak, nie posiadał podskórnego tłuszczu, choć powinno go być ok. 100 kg. Żołądek i przewód pokarmowy były puste, co każe podejrzewać, że zwierzę od dawna nie jadło. Badanie pozostałych tkanek pozwoli ustalić, czy przyczyną śmierci było wygłodzenie, czy inne czynniki decydowały o zgonie.