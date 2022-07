Okazuje się jednak, że to, co pokazano na konferencji to jedno, a to, co Webb już obserwował to zupełnie co innego. W szczegółowym raporcie z uruchamiania i kalibracji teleskopu pojawiły się zdjęcia największej planety Układu Słonecznego wykonane za pomocą kamery NIRcam obserwującej w bliskiej podczerwieni.