- Oba parametry są ważne, ale równoczesne zwiększanie obu parametrów jest w pewnym sensie trudne, ponieważ mają one wewnętrzne kompromisy. [...] Jeśli mamy dużo pęcherzyków na powierzchni [naczynia], oznacza to, że wrzenie jest bardzo wydajne. Ale jeśli mamy zbyt wiele pęcherzyków na powierzchni, mogą się one łączyć, co może tworzyć warstwę pary nad powierzchnią. [...] Jeżeli mamy parę pomiędzy powierzchnią a wodą, to uniemożliwia to wydajność wymiany ciepła i obniża wartość CHF - mówi Song w rozmowie z MIT News.