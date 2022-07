Chrome dalej będzie nas śledził z użyciem ciasteczek, bo klienci Google'a się przestraszyli

Wedle aktualnego planu jazdy Google'a proces wygaszania obsługi cookies w Chromie rozpocznie się w drugiej połowie 2024 roku. Dla podmiotów, które wykorzystują ten mechanizm, w tym do śledzenia użytkowników, to świetna wiadomość - dostali właśnie dodatkowy rok na to, by się przygotować na przyszłość pozbawioną ciasteczek i zgłaszać swoje zastrzeżenia do Privacy Sanbox.