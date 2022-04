Przeglądarka Chrome ma nowy mechanizm śledzenia użytkowników. Google będzie nas szufladkował

Jak podaje neowin.net, na pełne wdrożenie obu tych nowości chwilę jednak poczekamy. Chociaż mechanizmy takie jak Topics i FLEDGE są już zaszyte w trzewiach Chrome 101, to minie kilka miesięcy, zanim skończą się testy. Zgodnie z planem potrwają one aż do udostępnienia przeglądarki Google'a w wersji 104, czego możemy się spodziewać jakoś w połowie wakacji.