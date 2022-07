Jeszcze w czasie pandemii ubezpieczyciel położył duży nacisk na rozwój komunikacji wewnętrznej, tworząc m.in. wewnętrzną sieć społecznościową, bazującą na rozwiązaniu Power Apps – tzw. EH Portal. Jego działanie można porównać do medium społecznościowego w rodzaju Facebooka. Osią jest tablica, na której administratorzy zamieszczają posty. Można na nie odpowiedzieć reakcją bądź komentarzem. Ponadto pracownicy zgłaszają się do administratorów z propozycjami treści, jakimi chcieliby się podzielić. Każdy użytkownik platformy ma profil, w którym podane są takie informacje jak stanowisko, dane kontaktowe oraz dział w firmie. Ponadto użytkownicy mają możliwość dobrowolnego rozszerzenia informacji na swoich profilach o dane dotyczące wykształcenia, hobby, projektów, w jakich biorą udział czy umiejętności. Podpisywanie się własnym imieniem i nazwiskiem pod postami sprawia, że użytkownicy automatycznie biorą większą odpowiedzialność za to, co piszą. Dzięki temu dyskusje są bardziej merytoryczne i — po prostu — na poziomie.