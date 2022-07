Chińska stacja kosmiczna, co zresztą sama nazwa sugeruje, nie jest projektem międzynarodowym. Do uczestnictwa w badaniach na jej pokładzie nie są zapraszani naukowcy z innych krajów. Tiangong orbituje wokół Ziemi na wysokości od 340 km do 450 km. Jest znacznie mniejsza od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i tak też pozostanie: po ukończeniu ma ważyć 80 - 100 ton, czyli jakieś 20 proc. tego, co ISS i podobnie, co rosyjska stacja Mir.