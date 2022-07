Biedronka otworzy sklep internetowy. Tak działa i wygląda. Będziecie trochę rozczarowani

Biedronka już niebawem zamierza otworzyć własny sklep internetowy - Biedronka Home. Mimo że jest on dostępny dopiero we wczesnej wersji, już go przetestowaliśmy. Ale uwaga: jeśli będziecie w nim szukali chleba i herbaty, to się rozczarujecie.



Sklep Biedronka Home nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany. Dostęp do niego uzyskali wyłącznie pracownicy sklepów Biedronka, którzy jako pierwsi mogą zrobić w nim zakupy i zgłosić uwagi dotyczące jego działania. Wszyscy pracownicy dostali jeden login i hasło do testowania sklepu, a jeden z naszych czytelników pracujących w Biedronce podzielił się z nami tymi danymi, za co serdecznie dziękujemy.