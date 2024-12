Biedronka sięga po sprawdzony hit. Niektórzy myśleli, że to chwilowa moda

Chociaż nie da się już mówić o boomie na winyle – jakkolwiek banalnie to nie brzmi, to już po prostu nasza rzeczywistość i codzienność, nośnik, z którego normalnie się korzysta – to jednak konsekwencje dawnej mody, która stała się powszechna, dalej są widoczne. Niektórzy mówią o zawłaszczeniu czarnego krążka przez największych. Poniekąd listy bestsellerów właśnie to potwierdzają. Ciągle wydaje się przede wszystkim dobrze znane hity, coś, co dobrze się sprzeda, bo to płyty, które warto mieć na półce. A w przypadku limitowanych wydań można potraktować je jako inwestycje, co budzi mój niemy sprzeciw.