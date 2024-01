Dostałem ochrzan i byłem z tego zadowolony. Zapraszam do mojego Netfliksa i Spotify

- Czegoś potrzeba czy tylko tak oglądacie? – zapytał pan, który nerwowo kręcił się po sklepie. Pokoik był mały, a przez kartony ciasny. Można było stanąć gdziekolwiek i mieć doskonały widok na wszystko, ale właściciel nie ryzykował i zajął miejsce naprzeciwko, upewniając się, czy za chwilę nie zwinę jakiejś płyty do kieszeni. "Szczególnie to interesuje mnie The Smiths, Morrissey, no i może Nick Cave" – odpowiedziałem. The Smiths nie było, dowiedziałem się natychmiast, ale Morrissey może tak. Pan od razu zaczął szukać i wyglądało to imponująco, bo szybkim, zwinnym ruchem ominął pudełka, wiedząc, gdzie kontynuować poszukiwania. Częściowo owocne: znalazły się dwie płyty, ale te akurat już miałem. Okiem wyznawcy nieśmiałego wokalisty z Manchesteru dostrzegłem, że to zagraniczne wydania, a nie coś, co można było kupić w Polsce hurtem.