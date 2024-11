Mocna promocja z okazji Black Friday w Biedronce. Drugiego smart ringa dostaniesz za złotówkę

No dobra, ale co tak naprawdę oferuje taki inteligentny pierścień? Jest to trochę taka opaska sportowa, tyle że zakładana na palec i oczywiście pozbawiona ekranu. Mamy tutaj szereg funkcji w zakresie zdrowia – m.in. monitorowanie faz snu, tętna, temperatury ciała czy saturacji krwi. Z dodatkowych funkcji warto dodać opcję sterowania aplikacjami za pomocą gestów – działa to m.in. na TikToku, Instagramie czy Facebooku. Urządzenie jest odporne na wodę - bez problemu można w nim pływać czy myć ręce.