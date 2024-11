Najlepsze promocje Black Friday 2024 na telewizory. Oto który model warto wybrać

Tegoroczny Black Friday rozpieszcza osoby, które czekały na wymianę telewizora na nowy model właśnie do tego święta. Jednym z najczęstszych powodów tej wymiany, według wszystkich badań, jest chęć kupna TV ze znacznie większym ekranem. Mam dobre wieści: co nowa promocja, to na duży telewizor.