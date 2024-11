Instagram z funkcją znaną z Whatsappa. Ale to nie wszystko

Instagram to przede wszystkim platforma społecznościowa do udostępniania zdjęć i krótkich filmów, jednak dla wielu osób - szczególnie młodych - to sposób na pozostanie w kontakcie ze znajomymi, a nierzadko także rodziną. W utrzymaniu kontaktu pomagają nie tylko udostępniane zdjęcia czy publikowane komentarze, ale także wiadomości prywatne. A te właśnie zyskały funkcję, dzięki której nie trzeba będzie przeskakiwać pomiędzy Whatsappem, a Instagramem.