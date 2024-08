Biedronka za 90 zł zmieni twoje życie. O ile długo siedzisz przed komputerem

Standardowe myszki, choć są wszędzie i wydają się proste, nie są takie super dla naszych nadgarstków. Długie klikanie i przesuwanie może sprawić, że nadgarstek zacznie boleć, a nawet doprowadzić do poważniejszych problemów, jak zespół cieśni nadgarstka. To przez to, że trzymając zwykłą myszkę, nadgarstek jest nienaturalnie wygięty, a ciągłe ruchy dodatkowo go obciążają.