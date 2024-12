Już nie tylko Thermomix. Nowy sprzęt podbija polskie kuchnie

Rzecz jasna air fryer – bądź jak kto woli frytkownica beztłuszczowa – nie jest nowym sprzętem, ale w ostatnich miesiącach mamy do czynienia z eksplozją popularności. Choćby kulinarny TikTok pokazuje coraz więcej przepisów z wykorzystaniem urządzenia, do którego wbrew nazwie wkładać można nie tylko ziemniaczane przysmaki. O ile Thermomix i jego naśladowcy to sprzęt raczej z górnej półki cenowej – nawet lidlowy rywal kosztuje przecież 2,5 tys. zł bez promocji – tak na air fryera znacznie łatwiej sobie pozwolić.