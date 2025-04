Biedronka mocno obniżyła cenę popularnego sprzętu. Przyda się nie tylko przed świętami

Co oferuje ten model? Dreame Mova K10 został wyposażony w akumulator, który umożliwia sprzątanie przez maksymalnie 30 minut. Urządzenie oferuje trzy tryby - standardowy do codziennego sprzątania, turbo do trudniejszych zabrudzeń oraz tryb ssania do czyszczenia bez płynów. Możemy korzystać ze sprzętu jak z klasycznego odkurzacza pionowego, ale także jako mopa.