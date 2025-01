Ten pionowy odkurzacz za tysiaka sam się opróżnia. Testujemy Shark Detect Pro

Shark? Chyba Sharp! Amerykańska marka odkurzaczy dopiero wchodzi na polski rynek, walcząc z silnie okopaną pozycją. Byłaby to walka z góry skazana na porażkę, gdyby nie as w rękawie nowego producenta, w postaci unikalnych rozwiązań sprzętowych. To właśnie one sprawiły, że Shark Detect Pro zwrócił moją uwagę na tyle, by zamówić go do testu. Dobrze się stało.