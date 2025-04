Czy roboty sprzątające będą wyglądać jak ludzie? Zaskakująca odpowiedź szefa Roborocka w rozmowie ze Spider's Web

Quan Gang, prezes Roborock: Rozumiem o co chodzi. Czas prawdziwej sztucznej inteligencji zdecydowanie nadchodzi, ale wciąż jest jeszcze przed nami. Jeśli chodzi o wykorzystanie AI w robotach sprzątających, trzeba na to zagadnienie spojrzeć z perspektywy tego, jak współcześnie tworzy te urządzenia: ja oraz mój zespół musimy programować wszystko, każdy aspekt zachowania urządzenia. Od poruszania się, przez reakcję na kontakt z różnymi przeszkodami czy obiektami na trasie sprzątania, po rozwiązywanie trudnych sytuacji. Problem polega na tym, że gdyby doszło do sytuacji, której nie uwzględniałby nasz kodeks zaprogramowanych zachowań, robot przestałby działać. To byłoby jak wywieszenie białej flagi.



Sztuczna inteligencja sprawia, że w takich zupełnie nowych sytuacjach urządzenie wciąż funkcjonuje, realizując powierzone mu zadanie. Posiada bowiem własny „mózg” dopasowując się nawet do tych okoliczności, które nie zostały przez nas uwzględnione w kodeksie zachowań. To fundamentalna zmiana, która wpływa na wiele aspektów działania robotów sprzątających.