Telewizor za złotówkę i laptop 1000 zł taniej. Biedronka ma mocną promocję

Co z baterią w tym laptopie? Producent deklaruje do 7 godzin pracy na akumulatorze. Nie jest to najlepszy wynik – realny czas nie będzie aż tak długi. Natomiast mamy tu przynajmniej funkcję szybkiego ładowania po USB-C – bez problemu wykorzystacie ładowarkę z telefonu. W cenie 1699 zł to solidny sprzęt – kiedyś trudno było kupić w podobnej kwocie w miarę dobrze działające urządzenie. To się jednak zmieniło. Jako tani laptop do biura czy do domu – jak najbardziej.