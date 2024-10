Biedronka wyłączy popularną akcję. Masz trzy tygodnie

Kolejki do kas, pełne koszyki warzyw i owoców (za które przysługiwały dodatkowe naklejki) oraz pytania o to, czy "pan/pani zbiera naklejki" - to był widok, który od kilku tygodni można było obserwować w Biedronkach w całej Polsce. Ale to już koniec. A raczej: zbliżamy się do końca tej promocji. Co teraz się wydarzy?