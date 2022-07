Bezprzewodowe tankowanie dronów strzelających laserami. Amerykanie testują rozwiązania przyszłości

Biuro Technologii Taktycznej DARPA przedstawiło ideę koncepcji Airborne Energy Well (w wolnym tłumaczeniu Latająca Studnia Energetyczna), w której chce zbadać bezprzewodowy transfer energii dla dronów. Agencja myśli o technologiach i rozwiązaniach, które można by zainstalować w istniejących już samolotach do tankowania, w szczególności KC-46 Pegasus i KC-135 Stratotanker.