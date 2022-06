Astronauta właśnie odcumował statek od stacji kosmicznej, gdy zobaczył, że coś się w niego wpatruje

Tak przynajmniej teoretycznie przez chwilę mógł się poczuć rosyjski kosmonauta Siergiej Korsakow aktualnie przebywający na pokładzie stacji kosmicznej. To właśnie on odcumował od stacji transportowy statek Progress MS-18, a następnie dostrzegł na jego zewnętrznej ścianie charakterystyczne kształty. Sami przyznacie, że na pierwszy rzut oka wygląda to tak, jakby zza dolnej części krawędzi statku Progress wystawały dwie głowy z jasnymi dwiema parami oczu.